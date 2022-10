Ziguinchor : la rupture est actée entre Abdoulaye Baldé et son ex-adjoint à la mairie, Tahibou Diédhiou

Le divorce entre Abdoulaye Baldé, ancien Maire de Ziguinchor et Président de l'UCS Union des Centristes du Sénégal et son ancien collaborateur Tahibou Diédhiou est définitivement consommé. Quelques semaines après l'annonce de la création de son mouvement Déclic Républicain AND JUBOO, l'ancien adjoint au Maire, chargé de la jeunesse des sports et de la culture Tahibou Diédhiou a tenu avec ses partisans leur première assemblée générale.





C'est au centre culturel de Ziguinchor que les membres de ce mouvement dénommé " Déclic Républicain AND JUBOO" ont tenu leur assemblée générale. Au cours de cette rencontre, Tahibou Diédhiou a réaffirmé son ancrage dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Selon, lui dès l'annonce de la création de son mouvement Déclic Républicain AND JUBOO, tous les leaders de Benno ont été saisis pour une dynamique unitaire de la coalition au pouvoir à Ziguinchor. Mais seul Doudou Ka, Ministre des Transports aériens et du Développement des Infrastructures aéroportuaires a répondu favorablement.





L'autre information à retenir de cette rencontre, c'est l'organisation d'une tournée nationale afin d'élargir les bases de cette structure. D'ailleurs, les membres, partisans et sympathisants de Kolda, Sédhiou, en plus de ceux de Ziguinchor ont pris part à cette première assemblée générale.





Depuis le lancement de ce mouvement en septembre 1753 cellules de 25 membres ont été installées sur l'étendue du territoire national. L'objectif, c'est d'en avoir 5.000 cellules.