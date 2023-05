Ziguinchor : Ousmane Sonko déclenche une traque des biens mal acquis

Le Conseil municipal de Ziguinchor, réuni ce lundi en session ordinaire, a autorisé le maire, Ousmane Sonko, à traduire en justice les agents municipaux soupçonnés de malversations. D’après L’AS, qui donne l’information, une partie des concernés seront poursuivis pour spoliation foncière. Ils auraient contourné le plan de lotissement initial du quartier Diabire pour morceler et vendre des terrains qui devaient servir à l’érection d’ouvrages d’utilité publique.



Le président de Pastef souhaite aussi que les auteurs présumés de fraude avec l’état civil s’expliquent également devant la justice. Il révèle : «Beaucoup de Ziguinchorois ont été victimes de ces gens qui ont créé des circuits parallèles pour délivrer de faux actes de naissance. Et il faut y mettre un terme. À partir de ce moment, ces affaires doivent être transmises à qui de droit. Il revient à ce dernier de mener une enquête et de situer les responsabilités.»



Sonko martèle : «C’est l’enquête qui sera ouverte qui va déterminer jusqu’où s’étend la chaîne.»