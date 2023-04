Ziguinchor : Ousmane Sonko dévoile ses grands chantiers de 2023 et met en garde contre les surfacturations

La salle Souleymane Dimitri Ndiaye du CDEPS a servi de tribune pour la présentation des grands chantiers de l'année 2023 de la Mairie de Ziguinchor. La cérémonie était présidée par le Maire Ousmane Sonko. Ce dernier a lancé une dizaine de chantiers cette année 2023. Certains ont déjà commencé, comme les clôtures des mûrs des écoles pour la sécurité des élèves et enseignants, selon le Maire Ousmane Sonko.

Parmi ces projets, l'un des plus structurants, c'est le canal de Korentas. La conception sera réalisée par Atépa qui assurera également son financement selon le Maire de Ziguinchor. Ousmane Sonko a précisé que ce projet doit coûter 6 milliards de francs Cfa et que la Mairie va apporter sa contribution.





Dans le lot des projets, on retrouve la réhabilitation de certains marchés et la construction d'au moins de deux nouveaux marchés. La réhabilitation de certains cimetières et aussi la reconstruction du stade Jules François Bocandé de Néma pour offrir aux sportifs un complexe digne des standards internationaux sont aussi programmées.