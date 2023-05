Ziguinchor : Ousmane Sonko, le vin et Abdoulaye Baldé

Réponse du berger à la bergère. À peine quarante-huit heures après les attaques de son prédécesseur, Abdoulaye Baldé, lors d’un meeting de son parti, l’Union centriste du Sénégal (UCS), samedi, Ousmane Sonko a porté la réplique. Le nouveau maire de Ziguinchor, repris par L’AS, a choisi la session ordinaire du Conseil municipal de la capitale du Sud qu’il présidait ce lundi pour décocher ses flèches.



Il dit : «Je voudrais revenir sur des choses qui se disent et qui ne sont pas vraies. L’ancien maire a dit qu’il a laissé 5 milliards de francs CFA dans les caisses de la mairie en partant. Je ne sais pas s’il avait exagéré avec le vin de cajou avant de prendre la parole, mais le budget de Ziguinchor n’a jamais atteint 3 milliards francs CFA durant tout le temps qu’il a passé à la tête de l’institution municipale. Les preuves sont là et ceux qui veulent en disposer peuvent les avoir.»



À propos de l’insalubrité de la commune : «Il (Baldé) dit que Ziguinchor est très sale. Tous les gens qui viennent à Ziguinchor me disent que c’est l’état de salubrité dans lequel se trouve la ville qui les a marqués.»



Au sujet de la déclaration de son prédécesseur selon laquelle des agents de la mairie ont été affectés au cimetière, Sonko répond : «Je crois qu’il vient de me donner des idées. Il va falloir qu’on affecte des gens pour les cimetières qui sont aussi importants. Il faut que les gens soient sérieux.»