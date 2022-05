Ziguinchor : Rapprochement et accord en vue entre Pastef et le mouvement Burabé

L’annonce est du Maire sortant de Sindian battu aux dernières élections locales et territoriales par ailleurs Président de Alliance Nationale pour le Développement Solidaire ANDS-Burabé, Yankhoba Sagna. Il parle de rapprochement en cours entre son mouvement Burabé et Pastef dans le cadre de la coalition Yewwi Askan Wi. Une alliance qui dit-il, vise à porter Ousmane Sonko au sommet du landerneau politique.





« Il y a effectivement un rapprochement entre Burabé et Pastef à l’initiative du mouvement Burabé au sortir des évaluations qu’il effectue. Le mouvement Burabé dans son ensemble a proposé à ce que notre alliance puisse travailler avec le Pastef dans le cadre de la coalition Yewwi Askan Wi, pour porter Ousmane Sonko au sommet de notre landerneau politique national », répond ainsi l’ex Maire de Sindian et Président de l’ANDS-Burabé à nos confrères de Zig FM.





Le mouvement Burabé représenté au niveau dans toutes les collectivités territoriales du département de Bignona, dans la région de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda de même qu’au niveau des grandes villes du pays comme Dakar, Thiès, Kaolack et au niveau de la diaspora, a engagé ce processus pour qu’au niveau de chaque contrée, les représentants de Burabé puissent travailler dans ce sens, affirme Yankhoba Sagna, avant de préciser que la démarche de son mouvement est ascendante.