Ziguinchor: Victorine Ndeye félicite Guy Marius Sagna

Ils ont donné un bon exemple de démocratie durant la campagne électorale pour les législatives. Eux, ce sont Victorine Ndeye et Guy Marius Sagna. Ce, en acceptant de débattre lors d’une émission. Et ce dimanche 31 juillet, juste après les premières tendances de votes, la maire de Niaguis a félicité l’activiste, par ailleurs membre de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW). «Je viens d'échanger au téléphone avec Monsieur Guy Marius Sagna à qui j'ai adressé mes félicitations pour sa victoire. Nous avons le département, la région et le Sénégal en commun. Je lui souhaite bon vent à l'assemblée nationale », a confié la tête de liste départementale de la Benno Bokk Yakaar (YAW) de Ziguinchor.