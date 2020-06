Zoom sur les régions et les communes les plus pauvres au Sénégal

L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a publié son Enquête de suivi de la pauvreté au Sénégal (ESPS). Celle-ci, consultée par Les Échos, révèle que l’incidence de la pauvreté reste prégnante au Sénégal.





Il ressort du document provisoire (2011-2016) rendu public lundi, que la région de Kolda est la plus pauvre au Sénégal avec un taux de pauvreté de 77,5%. Elle est suivie de la région de Sédhiou avec 70,6%. Saint-Louis détient le plus bas taux de pauvreté.





À Tambacounda, la pauvreté atteint 92,3 dans la commune de Ndoga Babacar. Les communes de Louga ont un taux de pauvreté inférieur à la moyenne. À Matam, les centres urbains sont les plus pauvres.





Thiès abrite 12% de pauvres. Louga est la région après Dakar, la région avec le deuxième plus bas taux de pauvreté estimé à 27,1%. Saint-Louis détient le plus bas taux de pauvreté avec 34,7%. Diourbel concentre 11% de pauvres du pays.

La région de Dakar, qui concentre le quart de la population du pays, demeure la moins affectée par la pauvreté. Elle enregistre 13,3% des pauvres.





Mermoz-Sacré-Cœur, Sicap Liberté, Pikine Ouest, Dieuppeul Derkelé et Golf Sud sont les 5 communes les moins pauvres au Sénégal avec des taux estimés entre 7,3 et 12,7%.





Les deux communes les plus pauvres sont Diamniadio et Médina Gounass, représentant des taux de pauvreté très élevés de plus de 51%.





Les 52 communes des régions affichent des différences marquées en termes de bien-être.





La plus grande commune en termes de populations, Keur Massar, est celle qui regorge le plus de pauvres (plus de 53 000) dans la région de Dakar.