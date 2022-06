134e Édition, Pèlerinage Marial de Popenguine : Joseph et Marie, "qui n'ont jamais fui leur responsabilité", donnés en exemple

Pelerinage Marial de Popenguine 2022, Joseph et Marie donnés en exemple aux jeunes

Des milliers de pèlerins venant des diocèses du Sénégal et de la sous sous-région ont répondu à l'appel de la 134e édition du pèlerinage Marial de Popenguine.





L'évêque du diocèse de Kaolack, Monseigneur Martin Boucar Tine a invité à ne pas fuir les responsabilités qui se posent à tout un chacun.

Pour cela, il a donné Joseph et Marie, qui n'ont jamais fui leur responsabilité, en exemple aux milliers de pèlerins venus assister à la 134e édition du pèlerinage Marial.





Dans son homélie, Mgr Tine a invité les pèlerins à s'inscrire à l'école de la Sainte famille de Nazareth.





Si la famille de Joseph et de Marie a été donnée en exemple, ce n'est pas parce qu'elle n'avait pas de questions, ni de problèmes.





''La sainte famille n’est pas sainte parce que Marie et Joseph n’ont jamais eu de problème, la sainte famille est sainte parce qu’au milieu des épreuves, ils ont toujours mis leur amour envers Dieu et ont toujours fait de leur mieux sachant que Dieu fera le reste. Par ailleurs, aucun Saint, canonisé, n’est né saint. Les saints ont été comme vous et moi et ont été exposé aux conditions pécheresses, ils ont reçu les mêmes enseignements et les sacrements de l’Eglise. Les mêmes baptêmes qui nous font tous, membres de l’Eglise'', a soutenu Mgr Tine.





Il déplore que les gens soient trop pressés pour réussir dans la vie.





''Les jeunes veulent tous réussir, avoir beaucoup d’argent sans réfléchir à comment y arriver'', déplore Mgr Tine.





Il rappelle que dans l’empire Romain, l’enfant avait été très patient jusqu’au jour où sa mission divine a commencé.

Une mission qui le conduire à la crucification.





''Nos familles doivent être de petites églises domestiques où Dieu est présent en apprenant à vivre la petite nouvelle de l’évangile. Jésus répond qu’il doit être à la maison du père mais il descend avec eux dans le quotidien de Nazareth et il leur était soumis. L’enfant avait écouté les conseils de son père Joseph et de sa mère Marie. Marie n’a jamais croisé les bras et laissé son mari tout faire'', affirme Mgr Tine.





Mgr Martin Boucar Tine a dénoncé les pratiques répréhensibles auxquelles la société est confrontée actuellement.

Il constate avec amertume que des parents puissent dire ''nous n'y pouvons plus rien''.