23 éditions du Gamou de Sangath : Medina Sabath prêt à accueillir les pèlerins

Gamou de Sanghat

Le village de sanghat dans la commune de médina sabath s'apprête à organiser la 23e édition de leur Gamou annuel, prévu ce samedi 8 janvier 2022.

Une occasion pour les dignitaires de ce village d'organiser leur dernier comité préparatoire. Cette rencontre a été présidée par le sous préfet Ousmane Thiaw , le maire de la commune de médina sabath et le coordonnateur national de l'événement El Hadji Ousmane Touré. Lors de son intervention, le sous préfet Ousmane Thiaw a attiré l'attention sur le contexte actuel plombé par la crise sanitaire. Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires en appui avec l'ensemble des chefs de services, les ministères de la santé et de l'intérieur pour faire face à cette situation. Ceci dit il pour permettre à tout le monde de pouvoir venir passer le Gamou en paix et retourner dans de meilleures conditions.

Par ailleurs, le comité d'organisation dirigé par Ousmane Touré est revenu sur le sens de l'événement. A l'en croire nous avons perpétué l'œuvre de notre père à savoir la lecture du Coran, des séances de prières. Le marabout a salué le respect de tous les engagements pris par les services déconcentrés de l'Etat. La préparation du Gamou se déroule dans de très bonnes conditions parce que sur le terrain, les équipes de l'ensemble des chefs de service sont en train d'exécuter leur travail. L'événement religieux sera marqué par la lecture de Coran, un symposium organisé par le comité d'organisation. Les fidèles auront droit à des causeries religieuses axées sur l'islam. Ce Gamou sera aussi une occasion pour prier pour la paix et le calme en vue des élections.