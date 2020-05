Apparition du croissant lunaire : Touba célèbre la Korité ce dimanche

Le croissant lunaire est apparu dans la ville sainte de Touba ce samedi après le coucher du soleil. Ainsi, c'est ce dimanche que la communauté mouride célèbre la Korité marquant la fin du mois de ramadan.





Selon Senactu.net, la prière se tiendra vers 10 heures dans l'enceinte de la grande mosquée de Touba. Elle sera suivie d'une déclaration du khalife général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.





Par ailleurs, il a appelé au respect d'un certain nombre de mesures de protection contre la Covid-19. Sur ce, les femmes et les enfants sont priés de rester chez eux, les gestes barrières et autres règles d'hygiène sont toujours de mise.