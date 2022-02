Appel du Mahdi : La 142e édition célébrée les 4 et 5 mars

La communauté Layène va célébrer le 142e anniversaire de l'Appel de Seydina Limamou Lahi (Psl), les 4 et 5 mars 2022, informe Les Échos.



La nouvelle est annoncée par le groupement central des Layennes. L’évènement sera célébré à Yoff, Cambérène et Ngor.



En effet, depuis 2 ans, la communauté layenne avait décidé de sursoir à la célébration de l’Appel à cause de la Covid-19.