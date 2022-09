Après deux ans de pause, le grand Gamou de Tivaouane reprend ses droits

Reprise du Gamou de Tivaouane après 2 ans de pause

Le Grand Gamou de Tivaouane revient cette année après deux de pause à cause de la COVID-19, annoncé aujourd'hui le comité d'organisation. Le comité est actuellement en conférence de presse dans la cité religieuse pour parler du programme et des grandes dispositions nécessaires pour le bon déroulement de l'un des évènements religieux les plus populaires au Sénégal. Le Mawlid 2022 qui aura lieu les 7 ou 8 octobre sera donc axé sur la revisite de la vie et de l’œuvre d’El Hadj Malick SY à travers le thème : « El Hadj Malick SY, 100 ans après : lumière sur sa vie et son œuvre »