Bignona : Les imams unis derrière le marabout Fansou Bodian pour la prière de Korité

La majorité des imams et habitants de la commune de Bignona ont fait bloc derrière le marabout Fansou Bodian pour la prière de la Korité. Retour sur quelques temps forts et recommandations lors de son sermon.





La crainte de Dieu. "S'il y a autant de gens dans les prisons et si vous voyez tout ce qui arrive de mal aux hommes, c'est dû au fait qu'il n'y a pas une craindre de Dieu, sermonne le marabout Fansou Bodian. S'il y avait cette crainte de Dieu, le commerçant pouvait laisser sans surveillance sa marchandise. Même dans un pays, s'il n'y a pas une grande crainte de Dieu, tout ce qui peut y avoir de bien risque de ne pas arriver. Après, les gens font se mettre à se combattre inutilement’’ explique l’imam Fansou Bodian. Il appelle pleinement à un retour vers Dieu.





La cohésion sociale et la solidarité ont été aussi abordées par le guide religieux.





Des recommandations saluées par le préfet de Bignona. Maguette Diouck a salué la prière à l'unisson ce vendredi dans le Bignona, dans la paix et la stabilité. Le préfet s'est dit séduit par le sermon de l'imam Bodian qui a insisté sur "la crainte révérencielle, mais surtout sur la cohésion, la solidarité qui doit animer nos actions au quotidien", rappelle l'autorité préfectorale.





Le représentant du chef de l’État a sollicité beaucoup de grâces et de bénédictions pour le département de Bignona et toute la population. Maguette Dioucka aussi renouvelé la volonté du gouvernement à assurer la stabilité sociale, la paix durable et surtout la solidarité et la cohésion.





Rappelons que prière de Korité s'est tenue à la grand-place de l'ancienne gare routière de Bignona, sous l'égide du marabout Fansou Bodian qui a, par ailleurs, salué l'unité des imams à célébrer ensemble la Korité dans la commune de Bignona, comme le faisait les anciens et dans pratiquement tout le département, comme à Sindian où les fidèles se sont réunis autour des khalifes jumeaux pour la célébration de la fin du ramadan.