Bombardements contre la Palestine : La réaction de Serigne Mountakha

La Réaction de Touba suite au Bombardement de la Palestine

Touba se montre préoccupé par ce qui se passe en Palestine. Le khalife général des mourides Serigne Mountakha Mbacké a envoyé une délégation (membre de Rawdu-rayâhin) dirigée par Serigne Cheikh Fatma Mbacké fils de Cheikh Moustapha Bassirou Mbacké auprès de l’ambassadeur de l’autorité palestinienne au Sénégal.





A travers cette délégation, Serigne Mountakha soutient que ces « tueries d’enfants et de femmes et démolition de maisons, constituent des crimes majeurs contre l’humanité, l’islam et les musulmans en général, contre ce vaillant peuple palestinien en particulier ».