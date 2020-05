célébration korité : L'aspa se prononce sur une date

Si l’on se fie aux projections de l’Association sénégalaise pour la promotion de l’astronomie (Aspa), la fête de korité sera célébrée au Sénégal, dimanche prochain 24 mai. Selon Maram Kaïré et son équipe, la conjonction aura lieu le vendredi 22 mai. Toutefois, précise-t-il, la conjonction aura lieu presque au moment où le Soleil se couche. Ce qui fait que la lune se couchera avant le Soleil. Elle sera donc invisible.Ainsi, ce n’est que le lendemain samedi que la lune sera visible. « la lune se couchera à 20h22, soit 49mn après le Soleil qui se couche à 19h33. Elle sera alors âgée de 1j02h depuis la conjonction et sa surface éclairée sera de 1,19%. Bien qu’étant encore assez faible, elle sera observable à l’œil nu partout à travers le Sénégal où le ciel est dégagé », souligne Aspa dans un communiqué parvenu à Seneweb.Partant de ces considérations, l’Aspa appelle à faire très attention aux faux témoignages d’observation d’un croissant le vendredi dans ces conditions décrites ci-dessus. « On ne peut pas observer un premier croissant lunaire quand la Lune se couche avant le Soleil ».Pour ceux qui seraient tentés d’observer la lune le dimanche, l’Aspa souligne que la lune se couchera à 21h16, soit 1h43mn après le Soleil qui se couche à 19h33. « Elle sera alors âgée de 2j 02h, ce qui est bien tardif pour un premier croissant », conclut-il.