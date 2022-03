Cérémonie officielle du 142ieme Appel: le combat contre l'extrémisme au coeur des discussions

"On doit se détromper, les agendas anonymes avec des groupes qui regroupent du monde par moments sans qu'on ne connaisse leurs objectifs sont a surveiller de près", a notifié Seydina Issa Lahi. En effet, pense le coordonnateur général comité d'organisation de l'Appel de Seydina Limamou Lahi : " l'harmonie qui existe entre les familles religieuses au Sénégal, entre les musulmans et les chrétiens sont à pérenniser. Si on laisse des forces occultes gâcher cela, le pays va en pâtir.



L'extrémisme est à surveiller et chacun à un rôle à jouer dans la lutte". S'agissant des solutions, il y a aussi la nécessité de combattre la pauvreté et la faim, pousser le peuple au travail dit-il. "Le volet sécurité est intéressant, le pouvoir public fait de son mieux, il lui reste de collaborer avec les différentes couches de la société. Il faut la paix pour un équilibre sinon la sécurité va engloutir le budget et les autres secteurs iront à l'agonie", pense le religieux. Dans la même dynamique, le coordonnateur rappelle qu'on "a connu des élections dans la paix, qu'Allah accompagne ceux qui ont des Postes à gérer dans l'harmonie.

Tout doit se faire dans le respect". Il se réjouit en outre des moments de communion que la pays a connus avec la victoire pendant la coupe d'Afrique. "Le temps de la victoire l'équipe nationale du Sénégal, les cœurs étaient en communion. Dans des moments pareils, toutes les prières sont exaucées". Le ministre de l'Intérieur qui a dirigé la délégation gouvernementale a assuré qu'il partage l'idée selon laquelle les pouvoirs publics doivent collaborer avec les différentes couches de la société pour mieux combattre les injustices et assurer la sécurité. Antoine Félix Diome a expliqué que l'extrémisme dont le président du comité a fait part dans son allocution doit se combattre par anticipation. Il s'agit, dit-il, de bien éduquer la jeunesse et de leur inculquer les valeurs qui existent dans notre pays et qui y sont enseignées. Il a demandé par ricochet au Khalife de prier pour le Chef de l'Etat et pour une paix durable dans le pays.