Covid-19 : L’Algérie, le Maroc et la Tunisie ferment les mosquées pour la Korité

Les autorités publiques et religieuses de la Tunisie, de l’Algérie et du Maroc ont décidé de maintenir les mosquées fermées lors de la célébration de la Korité. L’Algérie et le Maroc ont enregistré respectivement 7.728 et 7.300 cas testés positifs à la Covid-19 alors que la Tunisie qui a fini de déconfiner sa population ne compte plus que 116 cas sous traitement sur un total de 1.046 personnes infectées au nouveau coronavirus depuis le début de la pandémie.

Rappelons qu’au Sénégal, le pouvoir en place a décidé de l’ouverture des mosquées sous conditions. Une ouverture qui n’a pas fait l’unanimité au niveau des différentes organisations musulmanes comme dans certaines confréries qui ont décidé de garder les mosquées fermées.