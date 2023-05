Des centaines de maîtres coraniques condamnent ‘’tout discours orienté vers la violence ou susceptible de l’inciter’’

Des centaines de maîtres coraniques, venus des différentes régions du Sénégal, ont organisé, ce matin, à une séance de récitation du Coran suivie de prières et d’invocations pour la paix et la stabilité du pays. La cérémonie s'est déroulée dans la commune de Kanel, une localité de la région de Matam (Nord).





“Au Sénégal, l’islam reste un exemple et dans la culture du musulman, la paix (Assalam), est un attribut de Dieu (Allah). Sans la paix et la concorde, on ne peut pas parler de développement’’, a annoncé Moussa Bassoum

le coordonnateur du mouvement, faisant allusion à la tension qui règne au Sénégal. A l’occasion, les maîtres coraniques ont appelé les acteurs politiques à ‘’la sérénité’’, en s’écartant de ‘’tout discours orienté vers la violence ou susceptible de l’inciter’’.