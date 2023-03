EDITION 2023 DE LA ZIARRA GÉNÉRALE DE TIVAOUANE Elle aura lieu le dimanche 12 février prochain

La commémoration de l’édition 2023 de la Ziarra générale de Tivaouane-La-Pieuse, prévue le dimanche 12 février prochain, se prépare activement. C’est dans ce cadre qu’un point de presse sera organisé le samedi 04 mars 2023, à la Résidence Serigne Babacar Sy (RTA). Dans le programme défini par le Comité d’organisation, figurent la déclaration liminaire du Coordonnateur de la cellule de communication, Serigne Abdoul Hamid Sy, le message du Khalife général des Tidianes qui sera délivré par Serigne Moustapha Sy Al Amine, une série d’appels de la part des présidents de la Dahiratoul Kirame, Mansour Diagne, de la Dahiratoul Ahmadiyya, Mansour Pouye, de la Commission d’organisation, Abdourahmane Paye.





Selon le Coordonnateur de la Cellule Zawiya Tijaniyya, Abdoul Hamid Sy, revenant sur l’historique de l’évènement religieux, « La Dahiratoul Kiram est la première Dahira à être créée, en 1927, par le 1er Khalife de Maodo, Cheikh-Al Khalifa Serigne Babacar Sy (RTA). La volonté de ses Talibés autour de cette Dahiratoul Kiram s’est née en 1930. C’est ainsi qu’une journée de l’année est consacrée à un pèlerinage d’illumination ; mais aussi de la bénédiction du Khalife.





La Ziarra est une occasion pour tous les adeptes de révérer deux principes fondamentaux dans le soufisme islamique : « L’ALLEGEANCE (MOUBAYA) : DIAYANETÉ » et « L’ENGAGEMENT (AQD) : KOLËRÉ ». Il s’agit ici de l’école qui consacre l’éducation spirituelle comme essentielle dans la vie du musulman et qui nécessite à cet effet un face-à-face entre Maître spirituel (shaykh tarbiya) et aspirant (murid) au fin d’une initiation pour une élégance morale et un renoncement à tous les plaisirs égoïstes.





Un évènement qui sera l’occasion, pour la Cité de Mawlana Cheikhal Hadj Malick Sy, un haut lieu d’absolution de péchés et de purification pour les disciples Tijanes, de renouer avec la fièvre religieuse.