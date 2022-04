Fin du Ramadan : Paris célèbre la Korité, ce lundi

A l’instar de l’Arabie Saoudite, la France va célébrer la fête de la Korité marquant la fin du mois de ramadan, le lundi 2 mai prochain. L’annonce est faite par le Recteur de la Grande mosquée de Paris, Chems-eddine Haffiz, ce samedi, à travers un communiqué. Il a expliqué que la «commission religieuse de la Grande Mosquée de Paris, avec plusieurs fédérations musulmanes nationales, s'est réunie ce samedi 30 avril 2022 à la Grande Mosquée de Paris». «Après consultation des calculs scientifiques et des données astronomiques, la commission a constaté l'impossibilité d'observer la nouvelle lune au soir de ce 29e jour du mois de Ramadan 2022-1443/H.La date de l'Aïd al-Fitr est donc fixée au :Lundi 2 mai 2022 », informe-t-il dans le document.