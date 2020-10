Gamou 2020- Bounkiling : La Cité religieuse de Taslima va célébrer pour la 75ème fois le Maouloud

Tout est fin prêt pour le 75ème anniversaire de la célébration du Maouloud de Taslima dans le département de Bounkiling (région de Sédhiou). L' annonces du porte-parole du Khalife, El Hadj Khalifa Diaby.Le 28 octobre 2020, la cité religieuse va retrouver sa ferveur religieuse avec l'arrivée des nombreux fidèles attendus de la sous-région et des quatre coins du pays.Initiée depuis 1945 par le père de l’actuel khalife général de la famille Cheikh Mohamad Fodé Diaby, cette célébration de la naissance du prophète Mohammed (Psl) va se dérouler dans un contexte particulier lié à la pandémie du coronavirus.« Toutes dispositions sanitaires utiles telles que la désinfection et la désinsectisation, l'achat de kits sanitaires, saupoudrage de la ville, sont prises pour célébrer le Gamou sans propagation de la pandémie », a déclaré Khalifa Diaby.Aussi, invite-t-il, les amis, talibés et toute la Oummah islamique attendus à Taslima à se conformer aux différentes recommandations sanitaires et sécuritaires qui leur seront données.