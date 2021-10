Gamou de Thiénaba : Tout est fin prêt pour l'évènement

Le Gamou de Thiénaba de cette année fêtera son 142e anniversaire. Le thème retenu est : ''Le rôle des foyers religieux dans la stabilité du pays''. Dans le but de s'assurer du bon déroulement de ce grand rendez-vous, le comité régional de développement s'est tenu ce jeudi 7 octobre au ministère de l'Intérieur. Les services de l'État ont confirmé leurs engagements pour la réussite de ce Gamou devant le ministre et les interressés.





Cette réunion a débuté par des prières formulées par El Hadj Ngagne Sarr, porte-parole du Khalife de Thiénaba. Le ministre de l'Intérieur, modérateur de la rencontre, a par la suite donné la parole tour à tour aux différents services présents. Le domaine de la communication va être géré par la Sonatel. Elle compte mettre à la disposition des médias un espace presse avec wifi gratuit. En ce qui concerne l'hydraulique, Ofor a assuré que les 3 forages qui sont en cours de construction seront prêts pour l'évènement. L'approvisionnement se fera à travers les 15 camions citernes déployés dans la ville. A cet effet, un numéro vert va être communiqué pour les personnes désireuses de se ravitailler en eau potable. La société a tenu à rassurer sur la qualité du liquide précieux qui subira un filtrage avant sa distribution. Pour le volet assainissement, Onas a dans un premier temps promis 8 rotations de 7 camions pendant 7 jours. Mais Antoine Félix Diome, ministre de l'Intérieur a demandé une légère hausse du nombre de camions et du nombre de jours, qui passe désormais à 8 camions pendants 8 jours.

Sur le point sanitaire, le directeur général de la santé a mis sur la table une enveloppe de 5 millions de Fcfa pour les médicaments. Pour l'électrification de la ville, 20 km de panneaux d'extension ont été annoncés par la Senelec. La sécurité du Gamou sera assurée par la gendarmerie qui a réaffirmé son engagement. Enfin, le Dage du ministère de l'Intérieur compte mettre à la disposition des pèlerins 200 bâches.





Des efforts, oui, mais insuffisants





À la suite des promesses des services étatiques, le comité d'organisation du Gamou de Thienaba a fait part de ses doléances. Bien que satisfait et reconnaissant des efforts de ces structures, le comité en demande plus. D'abord, une baisse a été constaté dans le budget des médicaments. En effet, l'enveloppe est passée de 9 millions l'année dernière à 5 millions. Pour cette requête, le ministre a confié l'affaire au gouverneur de la région de Thiès, Mouhamadou Moustapha Ndao. Ce dernier est invité à remonter le dossier en cas de complication. Sur les camions proposés par l'Onas pour l'assainissement, le comité souhaite en avoir 20 mais se dit prêt à se contenter d'au moins 10 camions. Ensuite, l'installation de la fibre optique est souhaitée pour la ville pour ''assurer une bonne fluidité de la connexion''. À ce vœu, le représentant de la Sonatel a assuré que la 4G est effective sur les lieux et que des travaux seront effectués pour son amélioration. Dernière demande du comité, une augmentation de 100 bâches sur les 200 initialement promises par le ministère de l'Intérieur. Sans pour autant donner une assurance totale, le Dage pense qu'il est possible d'arriver à satisfaire ce besoin.





Le porte-parole satisfait, Antoine Félix Diome aussi





El Hadj Ngagne Sarr, le porte-parole du Khalife de Thienaba a dans un premier temps raconté l'histoire de cette ville. Puis, il n'a pas manqué de saluer les liens forts qui unissent le Président de la République Macky Sall et le Khalife Baye Serigne Assane Seck. Il s'est aussi dit très heureux de l'engagement des différentes sociétés présentes. Le ministre de l'intérieur, Antoine Félix Diome, rassuré, pense que toutes les questions ont été abordés et affirme que le suivi sera assuré par le gouverneur de la région de Thiès. Pour rappel, le Gamou de Thienaba va débuter dans la nuit du 18 au 19 octobre 2021.