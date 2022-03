[Vidéo] Magal de Darou Tanzil : Serigne Abdou Aziz Mbacké exhorte les talibés au travail et au respect des préceptes religieux

Magal Darou Tanzyl, ce samedi 26 Mars

Darou Tanzil a renoué avec la ferveur de la célébration de son magal, ce samedi 26 mars.





Après deux années de pause due à la lutte contre le coronavirus, le quartier Darou Tanzil situé à l’entrée de la cité religieuse de Touba a été l’attraction du weekend. A l’occasion de la 20e édition de son Magal, des milliers de talibés venus d’horizons divers ont convergé vers le domicile de Serigne Abdou Aziz Mbacké, Khalife de Serigne Moustapha.





Regroupés autour de la fédération des dahiras Darou Tanzil, les talibés de Serigne Abdou Aziz se sont fortement mobilisés pour donner un cachet particulier à l’évènement qui commémore la naissance, à Bouchra, en 1939, de Serigne Moustapha, fils aîné de Serigne Abdou Aziz Bara Mbacké et de Sokhna Astou Mbacké Bassirou. Toute la journée durant, le quartier a vibré au rythme des chants religieux, zikrs, lectures de xassidas et du Saint Coran.





Serigne Abdou Aziz Mbacké, à l'occasion, a prié pour la paix et la concorde nationale. Il a exhorté les fidèles au travail, à la recherche du licite et au respect des recommandations divines notamment en cette veille de début du ramadan, un mois sacré pour les musulmans.