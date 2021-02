Magal Kazu Rajab: La date connue !

Ce samedi 13 février (demain) va coïncider avec le 1er jour du mois de "Rajab". La date commémorant la venue au monde d’El hadji Mouhamadou Fallilou Mbacké, fils de Cheikh Ahmadou Bamba et de Sokhna Awa Bousso sera le 10 mars 2021.Mais le magal Kazu rajab va coïncider pour la deuxième fois avec la crise sanitaire. Même la précédente édition a été célébrée dans la sobriété à cause de la Covid-19.Seneweb a constaté que les disciples sont en train de partager sur les réseaux sociaux les effigies annonçant la date du magal. Nous avons tenté même d'avoir la version du comité d'organisation du magal sur la tenue ou non du grand événement religieux. Mais une source nous a confié qu'aucune décision officielle n'a été retenue jusqu'à ce jour.Pour rappel, le magal de Kazou rajab commémore la venue au monde d’El hadji Mouhamadou Fallilou Mbacké, fils de Cheikh Ahmadou Bamba et de Sokhna Awa Bousso.Il est né au quartier Darou Salam à Mbacké en 1888, une nuit qui coïncide aussi avec le retour du prophète Mohammed de son voyage nocturne, lequel consacre les cinq prières quotidiennes, un des piliers de l’islam.L’homme au parcours miraculeux, communément appelé ‘’Borom na ame mou ame’’ qui était le représentant de Cheikhoul Khadim de 1945 à 1968, s’est illustré grâce à ses bienfaits. Il effectua pèlerinage à la Mecque un an après le rappel à Dieu de son vénéré père, et acta l’achèvement de la construction et l’ouverture de la grande mosquée en 1963.Sa naissance, une nuit bénite a été chantée par Serigne Touba dans ses ‘’xasidas’’ d'après des témoignages recueillis.