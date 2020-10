[DÉCOUVERTE] Mpal: Ce que Mame Maodo avait demandé à Mame Rawane Ngom

Située à 35 kilomètres de Saint-Louis, Mpal est l’une des localités les plus célèbres de la tarikha Tijania au Sénégal. Ce, grâce à Mame Rawane Ngom, ami, disciple et illustre Muqadamm de Seydi El Had Malick Sy qui s’y était installé. Son petit-fils, imam Moustapha Ngom, nous fait découvrir cette localité historique.