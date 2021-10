Ndayane : Les petits-fils de El Hadji Oumar Foutiyou Tall perpétuent le legs de l'érudit

Prière à Ndayane par EL Hadji Oumar Foutouyou Tall

Un récital du Saint Coran à la mémoire de Cheikh Oumar Foutiyou Tall, qui, a résisté contre la colonisation et propagé l’Islam a été organisé par ses petits-fils, en collaboration avec la population de Ndayane.





En effet, Cheikh El Hadj Oumar Foutiyou Tall est passé vers 1850 dans le village de Ndayane (Popenguine-Mbour) au retour de la Mecque.

Des années après, ses petits-fils perpétuent son legs en se rendant tout les ans dans ce lieu pour prier.





"Nous sommes dans une place mystique et mythique. Une place où est passé notre vénéré grand-père Cheikh El Hadji Oumar Foutiyou qui a servi et combattu pour l'islam. Il est passé ici et a fait des zikrs. C'est une place convoitée. Nous sommes venus magnifier son legs. L'année prochaine, nous voulons étaler cette célébration en plusieurs jours", explique Cheikh Ahmed Tidiane Tall, petit-fils de l'érudit.