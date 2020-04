Ramadan 2020 : Début du jeûne ce vendredi 24 avril en France

Le premier jour du mois béni de ramadan est fixé au vendredi 24 avril 2020, informe un communiqué de la commission théologique de la Grande mosquée de Paris.«La commission théologique de la Grande mosquée de Paris, le président et le bureau exécutif de ladite commission et les présidents des grandes fédérations musulmanes se sont réunis ce jeudi 23 avril 2020 par visioconférence, en lieu et place d’une rencontre initialement prévue à la grande mosquée de Paris», lit-on dans les colonnes du texte.Lequel signale que, suite à la consultation des données astronomiques fournies par les observatoires de Paris et de Belgique, et celles recueillies auprès des pays musulmans, le comité a pris acte de l'apparition de la nouvelle lune en ce 29ème jour du mois de Chaâbane 1441/H de l'année hégirienne.