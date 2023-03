RAMADAN 2023 : une pénurie de sucre s’annonce-t-elle ?

Dans un entretien accordé au journal "Le Soleil", Louis Lamotte, directeur et conseiller spécial du Groupe MIMRAN, a confirmé que la Compagnie sucrière sénégalaise (Css) disposent d'assez de stocks et que le constat est unanime; le produit n'arrive pas aux consommateurs.

Suite à la baisse des prix du sucre sur le marché, il a été noté que tous les commerçants n'ont pas respecté la marge des prix et que le produit se fait de plus en plus rare , surtout à quelques jours du Ramadan. À cet effet, Louis Lamotte déclare : « Nous savons que les commerçants ne sont pas contents des marges qui leur sont octroyées avec la dernière baisse du prix du sucre. Ils le manifestent soit en se détournant du produit, soit en le détournant à d'autres cibles qui ne sont pas les cibles prioritaires, notamment les industriels où ils peuvent encaisser en plus des "bana-banas" des pays limitrophes qui ont des problèmes d'approvisionnement au niveau mondial où les prix sont quasiment incassables… »

Sur la question concernant le privilège accordé aux consommateurs sénégalais, il clarifie qu'un tour sera fait chez les grossistes auxquels ils ont donné suffisamment de sucre afin de s'assurer « qu'ils ont répercuté les cargaisons vers le marché des ménages à travers les boutiques du quartier ».

Il ajoute aussi que contrairement à eux, les commerçants et industriels n'ont pas besoin de faire du chiffre d'affaires pour continuer à supporter leurs charges. Il pointe du doigt ceux qui essaient de combattre la Css et leur reproche de ne pas acheter un kilo du sucre local.

Nous rappelons que le sucre fait partie des denrées de première nécessité surtout à l’approche du Ramadan . Il a cependant été noté que celui-ci se raréfie davantage . Toutefois,le vice-président de l’Association des consommateurs du Sénégal (ASCOSEN) a déclaré : «Le problème se trouve au niveau de l’approvisionnement entre la compagnie et les commerçants. Il existe un circuit très long qui constitue un frein à l’approvisionnement correct du marché ».