Ramadan : Nafila de la 28e et 29e nuit

Pratiques méritoires dites NAFILA d'ordre traditionnelle Recommandations au cours du mois de RAMADAN (Selon le rite MALIKITE).





28ème NUIT





4 rakkas, soit 2 sallama. Dans chaque rakka, on doit réciter 1 fois la fatiha, 1 fois "Watini wa zaytouni", 1 fois "Khoul ya ayouhal kafirouna" et 5 fois "Khoul hou allahou ahad".





Après le dernier sallama, on doit réciter 100 fois "Astakhfiroulahi" et 100 fois "Allahouma salli ala mou hammadine wa alla alihi wassalim". Le fidèle qui aurait effectué ces pratiques verra ses anciens et futurs pêchés pardonnés.









29ème NUIT





6 rakkas, soit 3 sallama. Dans chaque rakka, on doit réciter 1 fois la fatiha et 10 fois "Khoul hou allahou ahad".





Pour celui qui aurait fait cela, 70000 édifices en diamant seront construits à son intention dans le Paradis. Telle sera se récompense.