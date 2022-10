Tivaouane-Maouloud 2022 : Serigne Babacar Sy Mansour invite les tenants du pouvoir à « plus de responsabilité »

Le mawlid est une occasion heureuse et bénie que les musulmanes et musulmans du monde saisissent pour célébrer la naissance de la meilleure créature, notre maître et bien[1]aimé de son Seigneur, le prophète Mohamed (Psl), le détenteur du message éternel et ultime, par lequel Allah a abrogé et remplacé tous les messages antérieurs.









C’est ce qu’a souligné le Khalife général des Tidianes. Serigne Babacar Sy Mansour, qui s’exprimait ce samedi 8 octobre, en marge de la cérémonie officielle du Maouloud 2022, soutient que cette commémoration, qui renferme des moments de gloires et de prestiges, des flux de lumières divines perpétuelles, est « la véritable célébration de l’islam et du droit chemin que le Seigneur a institué pour sauver l'humanité, parfaire son humanisme et restaurer le lien qui le lie à son unique créateur, une liaison qui lui ouvre des horizons ».

Ainsi, le chef religieux a bien profité de l’occasion pour rappeler encore une fois les recommandations d’Allah. « Distingués frères, distinguées sœurs, la piété ou la foi en Allah, si elle est bien ancrée dans le cœur de chacun de nous, un ancrage sincère nous permet toujours de trouver des voies de sortie de crises qui secouent terriblement le monde avec son lot de conséquences que sont la peur, la faim, l'inquiétude, les génocides et les destructions sans mesure ni raison », a rappelé Serigne Babacar Sy Mansour, en présence du ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, chef de la délégation représentant le président de la République, Macky Sall.

Mieux, il ajoute : « Aujourd’hui, le monde est plongé dans des vagues et tournants dangereux, des situations critiques et chaotiques dans lesquelles, le niveau du débat intellectuel, culturel et démocratique est au banc des accusés. Ce qui est la conséquence des phénomènes sociaux très critiques qui nous tiennent en haleine et nous empêchent tous de dormir tranquillement ».

Face à cette situation, le Khalife général des Tidianes du Sénégal a invité les différents pouvoirs du pays à plus de responsabilité. Il dit : « Je lance un appel aux tenants des pouvoirs exécutif, parlementaire et judiciaire pour davantage de sacrifice, par responsabilité, pour arrêter ces flux de phénomènes et pratiques terribles devenues courantes dans tous les cercles de notre vie personnelle et communautaire ».

Dans de pareilles situations, le guide religieux estime le musulman « ne doit que suivre les enseignements du prophète (Psl) et puiser de sa politique démocratique et juste afin d’essayer de comprendre comment il a réussi à instaurer un état de droit reposant sur des principes de base que sont : le dialogue, la justice sociale, l'intérêt commun, la paix, la responsabilité et la confiance ».

Serigne Babacar Sy Mansour a également invité les fidèles musulmans à se remettre toujours en question. « Je vous invite à une éternelle remise en question, nous sommes tous des responsables devant Allah, à Qui rien de nos paroles et actes, petits ou grands, n'échappe et qui règlera nos comptes avec promptitude. Cultivons la circonspection dans nos paroles et privilégions la belle exhortation, conformément à la parole d’Allah », a-t-il insisté.