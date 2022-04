Touba : Le Laylatoul Khadr (Nuit du destin) célébré le 28 avril

La ville sainte de Touba va célébrer la Nuit du destin ou Laylatoul Khadr, dans la nuit du 28 au 29 avril prochains, informe l'Aps. La nouvelle a été donnée par le président du comité d'organisation, Serigne Abdoul Ahat Mbacké.



En marge des préparatifs, un Crd a été organisé par la famille de Sokhna Mai Mbacké. Rencontre au cours de laquelle le comité d’organisation a sollicité la présence de 25 éléments de la gendarmerie et 100 policiers.



En outre, selon toujours l'Agence de presse sénégalaise, il a été demandé à la Senelec "de mettre certains sites, notamment le quartier Hlm, hors délestage, ainsi que les quatre forages qui alimentent les zones névralgiques pour cet évènement religieux".



Sur le plan de l'assainissement, 20 nouvelles toilettes mobiles seront installées par le service régional d'hygiène qui a par ailleurs promis de faire 160 vidanges pendant quatre jours. Des opérations de saupoudrage seront déclenchées par le service d'hygiène qui va aussi s'assurer de la bonne qualité des produits vendus au niveau des marchés et des commerces dans la ville religieuse.



L'adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives, Omar Ndiaye, a, de son côté, pris des engagements pour le bon déroulement de l'événement. "Nous avons ensemble vidé les différentes questions liées à une bonne organisation de ce grand événement religieux. Les différents services se sont engagés et une réunion d’évaluation sera organisée à Touba et on verra (...)" précise-t-il. Il n'a pas manqué d'exhorter les différents services à respecter les engagements pris avant le jour J.



Touba s'apprête donc à vivifier, à travers des récitals de Khassida et de Coran, ‘’la meilleure des nuits’’, a fait savoir Serigne Abdoul Ahat Mbacké.