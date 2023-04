Vendredi Saint à Bignona : Sur les traces du Christ mort pour nos péchés

Le Vendredi Saint, 2e jour du Triduum Pascal", est vécu solennellement par l'Église catholique du Sénégal. Á Bignona, les fidèles ont sacrifié à la tradition, en vivant pieusement la mort du Christ.





De la croix érigée sur la route de Sindian à l'église Notre-Dame de Lourdes, les fidèles de tout âge, sous la houlette de l'abbé Augustin Sagna, ancien curé de la paroisse Saint-Augustin de Lyndiane (Ziguinchor) et formateur au séminaire de Sébikotane, ont retracé les 14 stations de la Passion du Christ sous une forte canicule.





Une démarche de foi bien ancrée et suivie pieusement. Tour à tour, les différentes entités de la paroisse de Bignona ont porté la croix, suivant ainsi les pas de Jésus Christ sur le chemin du Golgotha. Les fidèles sont invités à mourir avec le Christ, en se débarrasser de tout ce qui empêche de vivre sa foi chrétienne.





Revenant sur les actes de Judas qui a livré Jésus et de Pierre qui l'a renié, l'abbé Augustin Sagna a attiré l'attention des fidèles sur les multiples trahisons et mensonges notés en ces temps modernes, à cause de l'argent. Dans les familles, dans les communautés, les quartiers... les gens se trahissent et prolifèrent des mensonges uniquement pour l'argent, dit l'abbé.





D'où son invite aux fidèles à se départir de ces maux.