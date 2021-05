Violences à la mosquée Al-Aqsa : Médina Baye dénonce ‘’une intention manifeste de faire mal’’ aux musulmans

Le violences ont repris depuis quelques jours, entre Israël et Palestine, suite aux accrochages entre forces l’ordre israéliennes et des musulmans venus prier à la mosquée Al Aqsa, troisième lieu saint de l’islam. Les affrontements ont fait plusieurs blessés.





Dans un communiqué dont copie est parvenue à notre rédaction, Médina Baye dénonce l’attitude de la police israélienne qui avait tiré des grenades lacrymogènes et des balles en caoutchouc sur l’esplanade de la mosquée.





‘’Ces violences meurtrières ne sont qu’une nième agression à l’encontre d’habitants palestiniens victimes d’une inacceptable privation des droits les plus élémentaires comme le droit à la vie’’, lit-on dans le communiqué signé par le porte-parole de Médina Baye, Cheikh Mahi Cissé.





‘’La mosquée Al-Aqsa, troisième lieu saint de l’islam, est au cœur de violences israéliennes depuis plusieurs jours, en cette période de ramadan. Il y a là une intention manifeste de faire mal à une communauté mondiale musulmane qui compte des milliards de membres’’, ajoute-t-il.





Selon le communiqué, le khalife de Médina Baye, Cheikh Mouhamadoul Mahy Ibrahima Niass, condamne fermement les violences meurtrières dont sont victimes les Palestiniens.





Il a appelé ainsi la communauté internationale ‘’à faire preuve de plus de responsabilité, d'engagement et de justice pour trouver les voies et moyens pour une résolution pacifique de ce vieux conflit, avec le souci de respecter les droits inaliénables du peuple palestinien’’.