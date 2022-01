Campagne électorale : Les bonnes petites affaires des gros bras

Le grand public les appelle le plus souvent des «nervis» ou encore des «gros bras». De leur côté, ces hommes se considèrent comme des agents de sécurité. En cette période de campagne électorale, ils sont de plus en plus visibles. C’est leur période de traite.



Cependant, ces hommes sont pour la plupart mal vus, parce que pour beaucoup, ils sont à l’origine des violences notées durant les événements politiques.



Un argument battu en brèche par Mbaye, agent de sécurité et directeur de l’agence Mbaye Sécurité. «Ce sont les partisans du leader politique qui sont à l’origine de ces incidents et dans ce genre de situation, l’agent de sécurité essaie de faire son travail comme il le faut, c’est-à-dire protéger celui qui l’a engagé».



En revanche, poursuit Mbaye, «l’agent de sécurité ne doit pas accepter de se faire utiliser par un politicien, parce que la plupart du temps, c’est lui qui va en payer le tribut».



En effet, ces gardes du corps ont un rapport conflictuel avec les citoyens. D’ailleurs, lors des événements de mars dernier, des internautes lançaient des appels afin d’identifier et de pourchasser les gros bras qui travaillaient de concert avec la police pour arriver à bout des manifestants.



Et comme pour légitimer ce phénomène, le parti au pouvoir avait donné le ton, en 2019, avec ses «Marrons du feu». Ce qui constitue une aberration pour cet analyste qui souhaite garder l’anonymat : «Le parti au pouvoir a donné l'exemple, en mettant en place les ‘Marrons du feu’ et les opposants ont suivi.»



Les « nervis » se frottent les mains



Malgré les reproches, être agent de sécurité est «un métier qui marche en cette période» de campagne électorale, affirme M. N., un agent de sécurité. Et selon des informations, le gain diffère en fonction du client. «Il est plus rentable de travailler pour le parti au pouvoir que pour l’opposition», poursuit M. N.



Même s’il ne veut pas nous révéler le montant journalier, il nous assure que certains agents peuvent gagner jusqu’à un million de francs, pour toute la durée d'une campagne électorale.



Par contre, précise Mbaye, «les agents de sécurité devraient travailler à éviter les accrochages. Il peut arriver que des hommes d’une même agence se rencontrent sur le terrain. S’ils en arrivent aux mains, la responsabilité de leur chef est interpellée».



Mbaye n’oublie pas de faire un plaidoyer pour une meilleure régulation du milieu, car «beaucoup n’ont pas reçu une formation leur permettant d’être des agents de sécurité».