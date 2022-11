[Video] Fambine : Quand aller à l’école est un périple périlleux

Le calvaire des éléves de Fambine

A 45 minutes de Foundiougne se trouve le village de Fambine, une des 19 îles du Delta du Saloum. La localité n'a pas de collège, encore moins de lycée. Il faut se rendre à Djirnda le village d'à côté après l'entrée en sixième. Entourée de mangroves. Étroit, délabré, défectueux...le ponton, seul sésame des collégiens et lycéens qui n'ont pas les moyens de prendre la pirogue est éventré par le poids des élèves et le mouvement de l'eau. Début de souffrance des populations de cette contrée située dans la région de Fatick.





Ces potaches vont à la recherche du savoir jusqu'à Djirnda et doivent parcourir une distance de 1km 500, sans compter les risques auxquels ils sont exposés. Il faut faire la traversée à la marche dans l'eau en étant exposé à tous les dangers: les clous et morceaux de bois des parties défectueuses du ponton et pire, les cahiers et autres manuels scolaires qui tombent souvent dans l'eau, leurs propriétaires avec. Une image glaçante qui accélère le pouls de tous ceux qui découvrent la scène pour la première fois mais qui est devenue une routine pour les élèves. " A défaut de grives, on mange des Merles", ont-ils compris.





Le ponton qui relie les deux localités a été créé en 2008 par une association française dénommée ‘’les amis de Fambine’’. Aujourd'hui, l’infrastructure se résume en de petits morceaux çà et là. La pêche, leur principale activité est au ralenti. Conséquence, Fambine manque de tout. Pour accoucher, les femmes empruntent des pirogues, le village n'ayant pas de case de santé. L’abandon scolaire prend des proportions inquiétantes notamment chez les garçons, las de cette traversée de tous les dangers.