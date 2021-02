[Video] Keur Mbaye Fall : La passerelle du TER, un danger et des inquiétudes pour les habitants

La traversée de la passerelle de Keur Mbaye Fall surplombant le Train Express Régional est d'une extrême pénibilité, à en croire les habitants de la localité.Avec l'absence de rampes d'accès pour handicapés, les personnes à mobilité réduite et celles du troisième âge rencontrent d'énormes difficultés pour rallier les deux côtés. Elles émettent des complaintes sur le projet qui laisse à désirer pour son manque de qualité et de sécurité fustigent les usagers. Ces derniers émettent, ainsi, des craintes sur des risques d'électrocution en raison des lignes haute tension qui passent juste en dessous de la passerelle construite avec du fer et du béton.De son côté, l'Agence nationale pour la promotion des investissements et des grands travaux de l'Etat (Apix Sa) qui pilote le projet du TER a rassuré sur l'ingéniosité de l'infrastructure qui, explique l'institution, répond à des normes de sécurité et de qualité.À noter que la réalisation du reportage a causé d'énormes difficultés à l'équipe de Dakaractu qui s'est déplacée à Keur Mbaye Fall pour s'entretenir avec les populations. Elle a été soumise à un interrogatoire par la gendarmerie garant de la sécurité des travaux du TER dans la zone. L'équipe a finalement été autorisée à regagner le chemin du retour après plus de 4 tours d'horloge d'attente sur les lieux.