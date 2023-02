Reportage Petites histoires et secrets de la décharge de Mbeubeuss

Mbeubeuss, ce nom est bien connu des Sénégalais et pourtant le lieu reste marqué par un halo de mystère.





Créé depuis 1968, Mbeubeuss, qui est l'une des plus grandes décharges d'ordures d'Afrique, est située entre Keur Massar et Malika et couvre une superficie de 115 hectares. Des milliers de personnes y travaillent également au quotidien.





Autre particularité : des découvertes macabres rythment le quotidien de la décharge.