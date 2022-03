A la Une, la qualification des Lions pour le mondial

Revue de Presse

‘’On y sera !’’, ‘’Qatar, nous voilà !’’, ‘’Impossible n’est pas gaïndé !’’, ‘’Ahlan bikum fi Qatar’’ (Bienvenue au Qatar),…… La presse sénégalaise exulte, mercredi matin, après la qualification de l’équipe nationale de football à la phase finale de la Coupe du monde 2022, au terme d’une rencontre très disputée face à l’Egypte.

Les Lions du Sénégal se sont qualifiés mardi pour la troisième phase finale de Coupe du monde de football de leur histoire, après leur victoire sur l’Egypte, mardi soir, au stade Abdoulaye-Wade de Diamnadio.

Les cent vingt minutes du match n’ont pas suffi pour désigner un vainqueur, puisque les Pharaons avaient battu les Lions avec le même score (1-0), lors du match aller des barrages, vendredi, au Caire.

Aux tirs au but, le Sénégal, jouant pour la première fois au stade flambant neuf Abdoulaye-Wade, a arraché la qualification grâce à Ismaïla Sarr, Sadio Mané et Bamba Dieng.

’’La délivrance’’, titre L’Info. ‘’Ouf, on a eu chaud ! Mais le Sénégal a passé le cap égyptien et sera bel et bien à la Coupe du Monde’’, écrit le journal, décrivant ‘’un match physique et avec les nerfs tendus jusque sur les deux bancs’’.

‘’Les Pharaons domptés à Dakar, les Lions, émirs au Qatar’’, affiche à la Une le quotidien Bës Bi Le Journal.

’’L’Egypte avait pris une avance avec son 1-0 au Caire. Le Sénégal, qui avait promis la riposte, l’a fait en inscrivant dès l’entame du match retour d’hier, 1 but. A égalité, Sadio Mané et Mohamed Salah ont lavé l’affront aux tirs au but. Finalement, le Sénégal se qualifie pour la Coupe du monde Qatar 2022’’, souligne la publication.

Le journal note aussi que ’’l’ambiance a été exceptionnelle, hier, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio (…). Les lasers aussi ont joué leur partition (…). Mohamed Salah et sa bande, ont été accueillis et accompagnés par des huées des milliers de supporters sénégalais qui ont transformé cette enceinte en une chaudière pour les Egyptiens. En plus des lasers avec des rayons +coloriant+ les visages en vert’’.

’’On y sera !’’, s’exclame Libération qui écrit : ‘’Un match historique et palpitant. Mais les Lions de la Téranga l’ont fait et l’ont réussi. Un mois après le titre de champion d’Afrique au Cameroun, le Sénégal devait, à nouveau, faire face à l’histoire’’, dit le journal.

Selon Source A, ‘’le Sénégal a montré à l’Egypte qu’il n’est pas champion d’Afrique pour rien. L’Egypte va encore patienter avant de prendre sa revanche’’.

‘’Comme au Cameroun, il y a quelques semaines, c’est au bout du suspens que les deux équipes finalistes de la dernière CAN se sont départagées pour désigner laquelle d’entre elles devait se qualifier pour le prochain mondial de foot’’, écrit Le Témoin.

‘’Comme à Yaoundé, c’est finalement le Sénégal qui a pris le meilleur sur son adversaire, l’Egypte, à l’issue de la série des tirs au but. Et rebelote, c’est encore la patte de Sadio Mané qui envoie tout un peuple au paradis, cette fois-ci du mondial du foot’’, ajoute la publication qui s’exclame à la Une : ‘’Qatar, nous voilà !’’.

’’Qatar, nous voilà !’’, s’exclame également Enquête, notant qu’’’au but du suspens, hier, le Sénégal est venu à bout d’une Egypte accrocheuse et pénible à jouer’’.

Selon Le Soleil, ‘’Les Lions décoiffent les Pharaons’’. ‘’Ahlan bikum fi’’ (Bienvenue au Qatar), affiche à sa Une L’As. ‘’Mieux vaut Qatar que jamais’’, dit L’Observateur. ‘’Les Lions s’offrent encore les Pharaons’’ (Record).