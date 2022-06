L'emprisonnement de leaders de Yewwi Askan Wi à la Une

Revue de Presse

L’emprisonnement de leaders de Yewwi askan wi arrêtés lors de la manifestation réprimée vendredi et le nouveau plan d’action de la coalition de l’opposition sont largement abordés par les quotidiens reçus mardi à l’APS.

Libération rapporte que Ahmed Aïdara, maire de Guédiawaye, les députés Déthié Fall, mandataire national de Yewwi et Mame Diarra Fam ont été placés sous mandat de dépôt, lundi.

’’Déthié Fall, Mame Diarra Fam et Ahmed Aïdara en prison’’, affiche à la Une Les Echos qui signale qu’une ‘’guérilla urbaine a été déjouée de justesse’’ et que Dakar a échappé à ‘’un chaos’’ lors de la manifestation réprimée du 17 juin.

Selon Kritik, ‘’le trio Déthié Fall, Mame Diarra Fam et Ahmed Aïdara paie les casseroles’’.

Le Quotidien signale que Déthié Fall et Mame Diarra Fam seront jugés mercredi par le tribunal de Dakar tandis que Aïdara passera vendredi devant le tribunal de Guédiawaye, en banlieue dakaroise.

Selon L’Observateur, ils sont poursuivis pour participation à une manifestation interdite et troubles à l’ordre public.

Dans Le Témoin, Birahim Seck, coordonnateur du Forum civil estime que ‘’les mandats de dépôt contre Déthié Fall, Mame Diarra Fam et Ahmed Aïdara en prison sont intolérables’’.

Vox Populi se fait écho du ‘’nouveau plan de guerre’’ de Yewwi askan wi. La coalition a annoncé son intention d’organiser un rassemblement le 29 juin et un concert de casseroles et de klaxons les mercredis à partir de 20h. A cela s’ajoute la saisine des juridictions nationale et internationale.

Selon WalfQuotidien, ‘’Yewwi active son 2ème plan’’’. ‘’Le bras de fer opposition-pouvoir est loin de connaître son clap de fin. Yewwi qui est décidée à passer à l’offensive a concocté un plan d’action allant de la tenue d’une manifestation spontanée à un concert de casseroles en passant par la tenue d’une manifestation d’envergure nationale le 29 juin prochain’’, souligne Walf.

Le quotidien Bës Bi Le Jour parle de ‘’nouvel agenda de Yewwi askan wi’’. ‘’Des morts, des arrestations de ses membres, Yewwi askan wi reprend la parole. Et c’est pour promettre qu’elle va internationaliser son combat. Mais aussi, en attendant la nouvelle manifestation prévue le 29 juin, Sonko, Khalifa Sall et Cie lancent une série de concerts de casseroles et de klaxons à partir de ce mercredi, pour se faire entendre’’, écrit la publication.

A propos de ce concert de casseroles, Source A affiche à la Une : ‘’Spectacle anticipé’’. Au campus social de l’UCAD, le concert initialement prévu, mercredi, a démarré cette nuit. C’est depuis les fenêtres de leurs chambres que leurs étudiants se sont mis à faire résonner leurs casseroles, d’après le journal.

Dans sa livraison du jour, Le Soleil s’intéresse au ‘’bon filon de la finance islamique’’ avec l’ouverture, lundi à Dakar, de la 7e édition du forum international sur la finance islamique.

EnQuête fait une plongée ‘’dans l’enfer des réfugiés’’ à l’occasion de la Journée mondiale qui est leur dédiée.

’’Ils sont aujourd’hui 100 millions dans le monde. Parmi eux, des milliers d’enfants arrachés à la terre de leurs aïeux, avec des parents sans cesse à la quête d’une vie meilleure. Au Sénégal, bon nombre de ces enfants éprouvent toutes les peines du monde à accéder à certains droits fondamentaux’’, écrit le journal.