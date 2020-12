La Covid-19 et le ras-le bol des artistes à la Une

Le ras-le bol du monde de la culture face aux mesures de restriction imposées par la seconde vague de Covid-19 dans ce secteur et d’autres sujets sont au menu des quotidiens reçus jeudi à l’APS.

Le Soleil expose ‘’le mal-vivre des acteurs culturels’’. ‘’La Place de la Nation a finalement accueilli hier, après-midi, le sit-in de la coalition des acteurs de la musique (CAM) et cela, malgré son interdiction par les autorités. Pancartes en bandoulière, ils étaient plusieurs dizaines à interpeller l’Etat à lever l’arrêté portant interdiction de faire de la musique, des chants et danses dans les débits de boissons’’, écrit le journal.

Walfadjri s’intéresse aux célébrations de Noël dans ce contexte sanitaire difficile et note qu’’’entre austérité et Covid-19, les familles chrétiennes se cherchent’’. ‘’D’habitude fêté avec faste, Noël va certainement avoir un goût assez acre cette année. Ce, du fait des rigueurs de la Covid-19 qui impose une fête en toute sobriété’’, écrit Walf.

Parlant de Noël, Lii quotidien relève que ‘’c’est l’effervescence. Et les préparatifs vont bon train. Boutiques, magasins et étalages des marchés sont remplis de jouets et accessoires…Tout pour égayer la fête de la Nativité et du Nouvel an (…)’’. ‘’L’esprit de Noël balaie la Covid’’, affiche à sa Une le journal.