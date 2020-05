La Presse met en exergue la Pandemie de Covid-19 et le démantèlement de trafic de fausses devises

Revue de Presse

Les quotidiens parvenus mardi à l’APS se focalisent sur la pandémie de Covid-19 et le démantèlement d’un trafic de ‘’faux billets de banque’’ dans la banlieue de Dakar.

‘’Le Covid-19 confine l’opposition’’, écrit WalfQuotidien, qui ajoute : ‘’Le consensus autour du président Macky Sall, dans sa lutte contre le Covid-19, a rendu aphone l’opposition. En dehors de l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye et du leader de Pastef, Ousmane Sonko, qui ne ratent jamais une occasion pour canarder le pouvoir, tous les hommes politiques sont gênés de critiquer le régime.’’

Le Témoin Quotidien s’est intéressé au ‘’dernier coup d’éclat’’ de la présidente du Conseil économique, social et environnemental, Aminata Touré, qui a mené ‘’une riposte à chaud’’ contre Ousmane Sonko, après que ce dernier a dénoncé, la semaine dernière, l’‘’assouplissement’’ des mesures prises par le président de la République dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19.

Sud Quotidien relève la ‘’controverse’’ autour de la ‘’stratégie’’ de lutte menée contre le Covid-19 au Sénégal, où l’Etat opère un ‘’assouplissement’’ des mesures de restriction visant à éradiquer la maladie, au moment où augmente le nombre de cas et de décès.

‘’Considérées par une partie de l’opinion comme étant la résultante de la pression exercée sur lui (le président de la République) par certains acteurs dont des religieux et des opérateurs économiques, ces mesures ont fini par éclipser toutes les bonnes décisions prises par le chef de l’Etat au début de la pandémie’’, affirme Sud Quotidien.

‘’Vingt-sept morts’’, écrit Tribune, faisant remarquer, concernant le bilan de la pandémie, que ‘’le nombre [de décès causés par le Covid-19] ne cesse de grimper’’.

Source A évoque le coup de filet des gendarmes à Touba (centre), où quatre personnes, dont un aide-infirmier, ont été arrêtées pour ‘’trafic interurbain’’ en violation des mesures prises par l’Etat pour éradiquer le Covid-19.

Les prévenus ont été déférés au parquet de Diourbel (centre) pour transport irrégulier et mise en danger de la vie d’autrui, selon le journal.





EnQuête et L’As annoncent la saisie d’une importante quantité de ‘’faux billets de banque’’ dans la banlieue de Dakar.

Plusieurs personnes ont été arrêtées par la gendarmerie à Zac Mbao, leur matériel de fabrication de billets de banque a été confisqué, selon L’As, qui évalue le montant de la fausse monnaie à 1.639 milliards, beaucoup plus que le montant donné par EnQuête pour la même saisie.

‘’Main basse sur 1.291 milliards de francs CFA’’, écrit EnQuête, concernant cette ‘’nouvelle histoire de faux billets entre Yoff et Zac Mbao’’.

‘’Un faux marabout [et] et des hommes politiques [ont été] cités’’ dans cette, ajoute le journal, selon lequel ‘’cinq faussaires’’ ont été arrêtés.

‘’En raison d’indices graves et concordants, les (…) prévenus ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux, contrefaçon de signes monétaires ayant cours légal (…) et blanchiment de capitaux’’, lit-on dans EnQuête.