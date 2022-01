La Qualification des lions aux quarts de finale de la Can à la Une

Revue de Presse

La qualification des Lions du Sénégal aux quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) est l’un des sujets les plus commentés par les quotidiens, qui continuent de tirer les conséquences des élections départementales et municipales de dimanche dernier.

‘’Les Lions harponnent les Requins’’, titre Le Soleil à la suite de la victoire du Sénégal sur le Cap-Vert, 2-0.





‘’Dans cette CAN de toutes les surprises, chaque victoire, qu’importe la manière, est bonne à prendre’’, commente Le Soleil.





Le jeu des Lions ne satisfait pas le journal Les Echos, qui les a trouvés ‘’poussifs’’ tout au long du match des huitièmes de finale.





Sadio Mané et ses coéquipiers ont ‘’relevé leur niveau de jeu, avec une plus grande vitesse d’exécution’’, reconnaît toutefois le même journal.





‘’Les Lions assurent l’essentiel’’, écrit L’As.





Pour les quarts de finale, ‘’nous sommes prêts à affronter n’importe quelle équipe’’, rapportent Le Soleil et L’As, citant le sélectionneur national du Sénégal, Aliou Cissé.





Source A parle d’‘’une victoire sans saveur’’. ‘’Sur le plan offensif, beaucoup de carences et d’insuffisances peuvent être déplorées, côté sénégalais’’, ajoute le journal, reconnaissant que ‘’de bonnes choses ont été notées sur le plan de la récupération et de l’agressivité’’.





‘’Peuvent mieux faire’’, estime Sud Quotidien. Il cite Aliou Cissé, qui invite les supporters à ‘’ne pas salir notre victoire’’.

Le Cap-Vert ayant pris deux cartons rouges et jouant avec neuf Requins, ‘’le Sénégal aurait pu écraser son adversaire’’, affirme Sud Quotidien.





‘’Hélas ! Il a encore rendu une copie un peu plus acceptable en termes de production de jeu, de domination, mais son efficacité offensive interroge’’, analyse le même journal.





Les Lions n’ont pas donné entière satisfaction au journal EnQuête, qui titre : ‘’Une victoire et des lacunes’’. N’empêche, ‘’le Sénégal est clairement candidat au titre’’, conclut de ce match le sélectionneur du Cap-Vert, Leitao Brito, cité par le même journal.





‘’Au jeu de la CAN, Aliou Cissé est dans le vrai. Il marque, gagne et n’encaisse pas (…) Les Lions sont des chasseurs froids dans cette forêt tropicale, même s’ils n’étouffent pas leurs adversaires (…) Pour Cissé et ses hommes, seule la qualification est belle’’, lit-on dans Le Quotidien.





Un Premier ministre de ‘’consensus’’

Les journaux continuent de commenter les résultats des élections départementales et municipales.





Khalifa Sall, ancien maire de Dakar, ‘’brisé judiciairement’’, a pris sa ‘’revanche’’ au moyen des urnes, selon Le Témoin Quotidien. ‘’Khalifa Sall a bel et bien eu sa revanche’’, affirme un analyste politique interrogé par le journal.





L’ancien maire de la capitale sénégalaise a fait élire son poulain Barthélémy Dias au poste de maire de Dakar.





‘’Le fait marquant de ces élections locales aura été la chute de beaucoup de mastodontes financiers devant leurs jeunes rivaux’’, note Tribune.





‘’Une situation qui laisse penser qu’on est en train d’assister à l’émergence d’une nouvelle conscience citoyenne, laquelle voudrait que l’argent soit désormais utilisé pour améliorer le vécu des populations’’, ajoute le journal.





Pour lustrer son image à la suite de la défaite de certains de ses candidats, la majorité présidentielle devrait, s’agissant de la nomination du futur Premier ministre, choisir ‘’un homme intègre, honnête, compétent, respecté’’, conseille WalfQuotdien.

L’Observateur recommande à la majorité de choisir un Premier ministre de ‘’consensus’’. Il déconseille au chef de l’Etat de ‘’faire une lecture incorrecte des mesures qu’exige le contexte actuel’’.

Les journaux sont préoccupés aussi par le sort de neuf soldats portés disparus en Gambie, lors d’une opération de ‘’sécurisation’’ menée dans ce pays par une force multinationale dont fait partie le Sénégal.





Ils sont pris en otage par les indépendantistes du Mouvement des forces démocratiques de Casamance, selon Bés Bi Le Jour.





‘’L’armée soupçonne les rebelles de les avoir capturés’’, écrit L’info.