La Tabaski, les inondations et la Politique au menu

L’approvisionnement du marché en moutons pour les besoins de la fête de Lahid Al Ahda, ou Tabaski, les risques d’inondation et la politique figurent parmi le sujets phares traités par les quotidiens parvenus vendredi à l’APS.





‘’Approvisionnement en moutons pour la Tabaski : l’Etat rassure’’ indique Sud Quotidien en Une. Le journal rapporte qu’à quelques jours de la Tabaski, le ministre de l’Elevage et des Productions animales, Aly Saleh juge ‘’satisfaisante’’ la situation du marché du mouton.

Selon la publication, il a assuré qu’à la date du 20 juin, le suivi des effectifs de moutons présents au niveau d’un dispositif de 205 marchés et points de vente mis en place dans toutes les régions, a permis de recenser un cumul de 376 401 moutons en 2022 contre 363051 à la même période en 2021, soit une différence de 13350’’.

‘’Tabaski- approvisionnement en moutons du marché : 810 000 moutons dont 260.000 pour la région de Dakar’’, titre Tribune qui rapporte les propos du ministre en charge de l’Elevage : ‘’Globalement, la situation des approvisionnements est assez satisfaisante avec une tendance à date quasi similaire à celle de l’année dernière’’.

Le journal l’As consacre sa Une à ce sujet en signalant que le gouvernement excluait une pénurie de moutons.





Pendant ce temps, Bes bi lance l’alerte sur les risques d’inondation en cette période hivernale.





Faisant le compte rendu de la conférence de presse organisée la veille par le gouvernement, rapporte des propos du ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam.









‘’On s’attend à une pluviométrie extrême, nous avons des aléas plus rapides. Si ce que nous avons observé dans les pays de la sous-région s’applique au Sénégal, aucun ouvrage ne pourra résister’’ a alerté le ministre dans les colonnes du journal.





‘’Hivernage, Tabaski, sécurité : Face à la presse, le Gouvernement rassure’’, rapporte le Soleil.

D’autres journaux ont mis le focus sur la politique notamment les législatives et les diverses manifestations de l’opposition notées ces dernières semaines.

A quelques semaines des joutes électorales : la tension va crescendo’’, titre Kritik.

‘’Alors que l’enjeu démocratique voudrait que le jeu des urnes départage les acteurs, les camps ont engagé la bataille depuis belle lurette, sous d’autres formes souvent violentes et meurtrières qui ne donnent aucune garantie quant à la tenue d’élections libres et transparentes’’, constate la publication.

‘’Législatives : rejet du recours en annulation du parrainage : l’opposition perd la bataille suprême’’ informe Le Quotidien. Selon ce journal, la Chambre administrative de la Cour suprême a rappelé la décision du Conseil constitutionnel qui a jugé le parrainage conforme à la Loi électorale.

‘’En clair, la Cour suprême ignore l’arrêt de la Cours de Justice de la CEDEAO, principal argument du recours’’.

Walfquotidien aussi s’est focalisé sur les derniers développements notés dans le champs politique et titre : ‘’menaces de mort tous azimuts : le Sénégal sur une pente dangereuse’’.

‘’Le pays est sur une pente dangereuse avec les menaces de mort qui foisonnent. Depuis un certain temps, surtout depuis la crise politique née de l’invalidation de la liste proportionnelle de la coalition Yewwi dirigée par Ousmane Sonko, les gens ne se cachent même plus pour menacer de mort. Ils n’envoient plus de message anonyme’’, déplore Walf.

L’Info aussi parle des tensions en prélude des législatives du 31 juillet 2022.

‘’Concert de casseroles et de klaxons : le Gouvernement nargue Yaw’’, rapporte la publication.

Elle indique que le porte-parole du Gouvernement Oumar Gueye a minimisé le concert de casseroles et de klaxon organisé mercredi dernier à l’appel de l’opposition.

‘’L’opposition a inventé ce système pour s’amuser’’ relative le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires.

Pendant ce temps, d’autres quotidiens dont l’Observateur se sont intéressés à la visite de chantier effectuée jeudi sur la Corniche Ouest par le président de la République, Macky Sall.

‘’Visite de chantier : embellissement de la Corniche, les nouvelles directives du chef de l’Etat’’ titre L’Obs. Selon ce journal, MackySall veut la livraison dans 26 mois du chantier d’embellissement de la Corniche Ouest qui devrait protéger Dakar de la menace contre l’avancée de la mer.

Enquête sur ces ouvrages écrit : ‘’le président habille la Corniche et marche sur Khalifa et Dias’’. Selon cette publication : le projet d’aménagement et d’embellissement de la Corniche Ouest de Dakar, constitue un ouvrage ‘’parmi les attirails pour calmer les ardeurs des populations rebelles de Dakar’’.