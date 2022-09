La vie chère et d'autres sujets à la Une

Revue de Presse

L’application des mesures annoncées par le chef de l’Etat dans le cadre de la lutte contre la vie chère et d’autres sujets sont à la Une des quotidiens reçus mercredi à l’APS.





Macky Sall a annoncé, lundi, une série de mesures visant à renforcer le pouvoir d’achat des Sénégalais et ‘’promouvoir’’ le consommer local. Il présidait la réunion de lancement des concertations sur la lutte contre la vie chère.





’’Cherté de la vie : Les obstacles à la baisse des prix’’, note Bës Bi Le Jour. Selon la publication, ’’étranglés et partagés entre la cherté de la vie et la surenchère sur les prix de location, les goorgolous ne savent plus où donner de la tête’’.





Elle rappelle que ’’les nombreuses mesures allant dans le sens de la baisse du loyer se sont toujours heurtées à des contraintes dans leur applicabilité’’.





Et le journal de s’interroger : ’’Les concertations sur la cherté de la vie vont-elles régler la question définitivement ?’’.





La réduction du coût de la vie, d’ici 2024, est une ’’mission herculéenne pour Macky’’, selon Walfquotidien.





Le quotidien note que ’’pour soulager les populations éprouvées par le coût élevé de la vie, le président Macky Sall a initié des concertations. Une piste qui pourrait bien le sortir de la situation politique dans laquelle il est embarqué avec des résultats très peu probants lors des deux derniers scrutins’’.





’’Cependant, l’impossibilité de faire face à cette hausse et la contestation de sa troisième candidature réduisent ses chances de victoire en 2024’’, ajoute le journal.





’’Mise en œuvre des mesures contre la vie chère prises par Macky : Alla Dieng entre espoir et scepticisme’’, titre L’Info’.





Pour le directeur exécutif de l’Unacois/Yessal, ’’il y a des raisons d’espérer, même s’il ne cache pas son scepticisme sur l’applicabilité de certains mesures qui dépendent plus de facteurs qui échappent à notre contrôle’’, explique le journal.





Selon L’As, ’’les Sénégalais exigent une application rigoureuse’’ des mesuress annoncées par le chef de l’Etat.





Le Soleil a mis l’accent sur la 3ème réunion de la Commission mixte Sénégal-Arabie Saoudite.





’’3ème réunion de la Commission mixte Sénégal-Arabie Saoudite : Riyad et Dakar prennent le virage économique’’, titre le journal.









Il souligne que le Sénégal et l’Arabie Saoudite ont décidé d’aborder un nouveau tournant économique dans l’optique de hisser leur coopération en signant hier (mardi), un accord de protection des investissements.





Plusieurs journaux sont revenus sur le match amical de l’équipe nationale de Football contre l’Iran (1-1) joué, mardi, à Vienne en Autriche dans le cadre de la préparation pour la Coupe du Monde au Qatar.





A ce propos, Vox Populi se fait écho de la réaction de l’entraineur des Lions, Aliou Cissé, qui déclare : ’’Je ferai des heureux et des malheureux…mais je dois faire ce choix. En réalité dans ce groupe, que j’ai, tout le monde mérite d’être à la Coupe du monde’’.

’’Je ne dormais pas beaucoup déjà, mais là je ne vais plus dormir’’, a indiqué le coach des Lions, repris par le journal Les Echos.





Le quotidien Bës Bi Le Jour aborde les ‘’risques d’arrêts cardiaques’’ et titre : ‘’ Les sénégalais ont mal au cœur’’.





’’La Journée mondiale du cœur sera célébrée ce jeudi 29 septembre. Au Sénégal, les chiffres sont si alarmants que les spécialistes insistent sur la sensibilisation. 1 adulte sur 3 est hypertendu dans notre pays et 2 millions risquent un arrêt cardiaque d’après la Société sénégalaise de cardiologie (Sose-Car) dirigée par Pr Abdoul Kane’’, écrit la publication.