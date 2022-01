Le Match Senegal-Malawi, les locales de dimanche et le foncier en Une

Revue de Presse

Le match nul vierge ayant sanctionné mardi le match Sénégal-Malawi pour le compte de dernière journée du groupe B de la Coupe d’Afrique des nations (CAN), la campagne électorale pour les locales de dimanche et la question foncière dominent l’actualité traitée par les quotidiens parvenus mercredi à l’APS.





‘’Insipide’’ titre Le Soleil, avec en illustration, la photo d’un joueur sénégalais à terre devant son adversaire, pour montrer toute la peine des Lions devant les Flames du Malawi mardi soir.

‘’Malawi-Sénégal (0-0, 3ème Journée) : simplement lamentable’’, renchérit Walfadjri quotidien. L’Observateur a lui aussi consacré sa Une à ce match nul vierge entre les Lions et les Flames, en titrant : ‘’Sadio Mané un peu démissionnaire’’.

Pour sa part, Vox Populi a écrit ‘’ : Des Lions affligeants’’ pour commenter à sa manière la performance de l’équipe du Sénégal jugée encore insuffisante par certains.

La contre-performance des Lions, selon certains, est aussi abordée par le journal EnQuête. Il a titré : ‘’Match nul du Sénégal contre le Malawi (0-0) : un jeu pauvre’’, là où le quotidien sportif Record mentionne : ‘’Les Lions premiers sans convaincre’’.

L’autre quotidien sportif sénégalais Stade abonde aussi dans le même sens en avançant : ‘’les Lions en 8ème, sans convaincre’’.

Rewmi quotidien aussi fait quasiment le même constat concernant ce match de la dernière journée du groupe de l’équipe nationale en titrant : ‘’Les Lions se qualifient sans convaincre’’, et ajoute : ‘’Aliou Cissé en demande plus’’.

‘’Match de qualification contre le Malawi : Les Lions limités, timorés, amorphes et sans crinière’’ va plus loin de son côté Les Echos. Et l’As quotidien indique : ‘’Les Lions passent sans convaincre.’’

‘’Trouvons leur un nom autre que Lions’’, ironise Source A.

La sortie du président de la République sur le foncier lors de la rentrée solennelle des Cours et Tribunaux, a aussi intéréssé certains journaux sénégalais.

‘’Les acteurs de la Justice font le procès du domaine national’’, titre l’As quotidien. Le Témoin pour sa part écrit : ‘’rentrée solennelle des Cours et Tribunaux : Macky Sall, artificier du foncier’’.

‘’Succession de litiges très profonds dans toutes les localités : Le Sénégal : terre de scandale foncier’’, est le titre pour du journal, La Tribune.

Sud quotidien de son côté note au sujet de cette rentrée des Cours et Tribunaux : ‘’problématique des conflits foncier au Sénégal : dame justice en mode diagnostic’’.

Bes bi le journal a également titré sur ce sujet en écrivant : ‘’le foncier à la rentrée des Cours et Tribunaux : le procès de la réforme’’. Il ajoute : ‘’le président : ‘’ll n’y aurait plus un seul mètre carré de terre…’’

‘’Loi sur le domaine national : Macky Sall garde les pieds sur terre’’, titre le Quotidien.

Les journaux ont aussi évoqué dans leur parution, la campagne électorale pour les élections municipales et départementales du dimanche prochain. Une campagne appelée à s’achever vendredi à zéro heures.





‘’Déthié Fall et Khalifa Sall chargent Macky’’ est la Une du quotidien L’Info. Pour sa part, Lii Quotidien a titré : ‘’Les ambitions XXL de Sonko pour la Casamance’’ avec en illustration la photo du leader de PASTEF, candidat à la mairie de Ziguinchor (sud).

La Tribune a lui écrit : ‘’liste de la mouvance présidentielle à Mermoz Sacré-cœur : Bougane Gueye disqualifie Zator Mbaye, Ndiack Lakh, Alpha Baïla Guèye’’.

‘’Marie de Dakar, Mame Mbaye Niang tacle Diouf’’, note Bes bi le Journal. Et pour sa part Source A titre : ‘’Principale consigne donnée lors de la forte mobilisation d’Abdoulaye Diouf Sarr, en caravane hier à Cambérène : suivre les instructions des chefs religieux’’.

Kritik aussi s’est intéréssé à cette campagne électorale et note à sa Une ‘’campagne électorale, dernier virage, derniers dérapages : les discours aux ras des pâquerettes’’.