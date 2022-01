Le Rejet de la criminalisation de l'Homosexualité et la déferlante des cas de Covid à la Une

Revue de Presse

Le rejet de la proposition de loi portant criminalisation de l’homosexualité et la déferlante des cas de Covid-19 sont au menu des quotidiens reçus jeudi à l’Agence de presse sénégalaise (APS).

’’La loi tuée dans l’œuf’’, dit Enquête, soulignant que le bureau de l’Assemblée nationale déclare irrecevable la proposition de loi ’’chère’’ au collectif And Samm Jikko Yi, un mouvement qui défend les valeurs. Le bureau s’appui sur la position ‘’claire’’ et ‘’pertinente’’ du chef de l’Etat sur la question.

Le Bureau de l’Assemblée nationale a déclaré, mercredi, ‘’irrecevable’’, la proposition de Loi portant criminalisation de l’homosexualité, évoquant la ’’position claire et pertinente’’ du chef de l’Etat et de tout le peuple sénégalais sur la question.

Le Bureau de l’Assemblée nationale s’est réuni le même jour pour ‘’examiner la question de la recevabilité de la proposition de Loi déposée par un groupe de Députés, avec à leur tête, le Député Mamadou Lamine Diallo, demandant la criminalisation de l’homosexualité, par une loi de la République’’.

’’Cette position est claire, elle est pertinente et elle engage tout le peuple sénégalais s’opposant à toute forme de dépénalisation et de légalisation de l’homosexualité, qui est punie sévèrement par le Code pénal Sénégalais ; il en est de même en ce qui concerne tous les actes contre-nature et des attentats à la pudeur’’, soutient-il dans un communiqué.

Le quotidien Source A rapporte que sur les 19 membres du bureau, seuls 10 ont assisté à la réunion.





Selon le journal Kritik, ‘’la majorité parlementaire oppose son véto’’, mais pour autant And Samm Jikko Yi ‘’ne baisse pas la garde’’.

Pour la Tribune, ’’les députés refusent la criminalisation de l’homosexualité’’.

L’Info estime que ‘’la majorité parlementaire dicte sa loi’’, ajoutant que ‘’selon Moustapha Niasse et cie, tous les Sénégalais connaissent la position définie et affirmée, en plusieurs occasions, et plus particulièrement lors de rencontres avec des chefs d’Etat étrangers, par le président de la République, Macky Sall’’.

’’La majorité parlementaire rejette tout’’, dit L’As. ’’Un niet catégorique, c’est ce que le bureau de l’Assemblée nationale a servi aux treize parlementaires qui avaient introduit’’ la proposition de loi, écrit le journal.

L’augmentation des cas de Covid-19 notée ces derniers jours est un sujet de préoccupation dans les quotidiens.

’’Ere d’Omicron : 2700 nouveaux cas de Covid en un mois dont 2237 (82,85/%) entre les mercredi, 29 décembre 2021, et le 5 janvier 2022’’, note Vox Populi.

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a rapporté, mercredi, 520 nouvelles contaminations au coronavirus, ce qui porte à 1658 le nombre de patients sous traitement.

Pour le quotidien Kritik, ‘’Omicron conforte ses aises’’. ‘’Alors que les Sénégalais ont totalement baissé la garde et laissé tomber le masque et que la vaccination bat de l’aile, les contaminations montent en flèche’’, écrit le journal.

L’équipe nationale du Sénégal qui participe à la CAN n’est pas épargnée, déplore le quotidien Bës Bi Le Jour qui relève : ‘’Incertitude ! C’est le mot juste pour décrire les effets du Covid-19 dans la tanière’’.

Selon le journal, ‘’9 Lions sont restés à Dakar à cause du Covid qui a touché aussi le staff technique. Seuls 19 joueurs ont foulé le sol camerounais, mercredi’’.

Le Soleil s’intéresse au voyage gratuit à bord du Train express régional (TER) et parle de ‘’rush à grande vitesse’’. Selon le journal, plus de 100 000 voyageurs ont été convoyés en 8 jours.