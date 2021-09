Les investitures des Candidats aux élections locales et d'autres sujets à la Une

Revue de Presse

Les investitures des candidats aux élections locales de janvier prochain et d’autres sujets préoccupent les quotidiens reçus mardi à l’APS.





‘’Il nous faut (…) réussir les investitures dans la cohésion et les intérêts de notre coalition’’, affirme Mamadou Kassé, le directeur de la SN HLM et militant de l’APR, le parti de Macky Sall, à Tambacounda (est). Il s’est entretenu de ce sujet avec le journal L’Info.

Source A annonce que ‘’la course aux investitures’’ est déjà lancée au sein de la coalition Yewwi Askan Wi, dirigée par les opposants Khalifa Sall et Ousmane Sonko.





Ces derniers ont décidé d’installer, vendredi prochain au plus tard, leurs comités électoraux chargés de préparer les scrutins départementaux et municipaux.

L’Observateur, évoquant le trafic présumé de passeports diplomatiques à l’Assemblée nationale, révèle que Benno Bokk Yaakaar (majorité) se prépare à traduire en justice les deux députés mis en cause. Cette affaire judiciaire ‘’indispose jusqu’au sommet de l’Etat’’ en raison de ‘’son caractère hautement délictuel’’, lit-on dans le même journal.





Des bénéficiaires de ce trafic ont obtenu le passeport diplomatique sans détenir la carte d’identité nationale, ni le passeport ordinaire, des documents pourtant nécessaires à la délivrance du sésame, révèle Libération sur la base de l’enquête menée par la Direction des investigations criminelles.





Sud Quotidien consacre un dossier aux ‘’députés hors-la-loi’’, mis en cause dans des affaires de trafic de faux billets de banque et de passeports diplomatiques.





Un analyste politique interrogé par le journal propose de mener des enquêtes de moralité sur les candidats aux fonctions parlementaires pour éviter les écarts de conduite.

Le Quotidien s’est intéressé à la controverse sur l’ampleur de la pauvreté au Sénégal. ‘’Comment mesurer la pauvreté dans un pays… pauvre ? Evidemment, il y a les chiffres sortis des esprits des statisticiens. Mais il y a la réalité…’’ commente le journal.





L’As, lui, considère la commune de Diass (ouest) comme ‘’l’épicentre de la spoliation foncière’’ au Sénégal, une affirmation fondée sur une ‘’note’’ du Cicodev, l’Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement.





‘’Péril sur la vie privée’’, s’inquiète EnQuête, concernant ‘’la diffusion illégale de données à caractère personnel’’. Des officiers de police judiciaire interrogés par le journal donnent des ‘’avis mitigés’’ sur l’usage des contenus privés lors des enquêtes et procédures menées par la justice.





Concernant le même sujet, le quotidien Les Echos annonce l’ouverture d’une enquête menée par la gendarmerie sur la publication d’une vidéo montrant le député APR Seydina Fall dit Bougazelli, menottes aux poignets.





La scène, dévoilée sur les réseaux sociaux, aurait été filmée lors de l’arrestation du parlementaire dans une affaire de trafic de faux billets de banque, qui lui a valu plusieurs mois d’emprisonnement.





Les avocats des rappeurs et activistes Simon Kouka et Kilifeu tentent d’obtenir la libération de leurs clients arrêtés pour ‘’trafic présumé de passeports’’, ‘’association de malfaiteurs’’, ‘’corruption’’, etc., selon le quotidien Kritik’. Il évoque des écueils à cause desquels les deux prévenus risquent de ‘’moisir en prison’’.

WalfQuotidien évoque les ‘’craintes’’ des industriels confrontés aux mesures fiscales mettant en péril leurs économies.





Le Soleil, pour sa part, s’est intéressé à la forte baisse des cas de Covid-19 et des décès causés par ce virus. ‘’La nouvelle courbe de l’espoir’’, se réjouit le journal.





‘’Le Sénégal a enregistré, hier, le plus bas taux de nouvelles contaminations liées au virulent virus Delta’’, lequel a fait plus de 600 morts dans le pays, signale Le Soleil.





Selon Le Témoin Quotidien et d’autres journaux, le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a ‘’décaissé’’ 150 millions de francs CFA en guise de soutien à la lutte contre les inondations à Touba (centre).

