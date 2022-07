Les Quotidiens commentent la présence de Macky Sall dans la campagne Electorale

Revue de Presse

Les quotidiens se font l’écho du déroulement de la campagne en vue des élections législatives du 31 juillet prochain, certains d’entre eux évoquant le rôle de Macky Sall dans cette chasse aux suffrages.





WalfQuotidien n’est pas satisfait des programmes des candidats. "Tous à côté de la plaque", titre-t-il, relevant la présence du chef de l’Etat dans le débat électoral.

"Il n’est pas candidat, mais son ombre plane sur la campagne électorale. Le président de la République est au cœur des discours des candidats de l’opposition et du pouvoir", fait remarquer WalfQuotidien, ajoutant : "Le scrutin législatif sera un référendum pour ou contre lui."





"La campagne s’emballe enfin !" s’exclame Sud Quotidien.





"Macky Sall réclame un bon scrutin. Sonko en piste demain. Benno veut un scrutin soviétique au Fouta (nord). Pape Diop promet un renforcement du statut des corps de contrôle. TAS (Thierno Alassane Sall) déplore l’absence de vision économique. Abdoul Mbaye alerte l’opposition", écrit le même journal.

EnQuête relève "l’impossible cohabitation" entre le président de la République et l’opposition, si cette dernière sort majoritaire des élections législatives.





"L’exécutif a tout intérêt à travailler avec l’opposition, en cas de cohabitation, pour éviter l’instabilité", a dit au journal l’enseignant-chercheur Ndiogou Sarr, de l’université Cheikh-Anta-Diop de Dakar.





Mais l’universitaire laisse entendre que rien n’oblige le président de la République, dans ce cas de figure, à choisir le futur Premier ministre dans les rangs de l’opposition, contrairement à ce qu’en dit l’opposant et maire de Dakar, Barthélémy Dias.





"Macky Sall vole bas !" note Kritik’, s’indignant de l’"immixtion" du chef de l’Etat dans la campagne électorale.

"Puisqu’il n’est pas concerné par la députation, Macky Sall aurait dû prendre de la hauteur et laisser ses poulains se peser face aux adversaires (…) Le patron de BBY ne boudera pas le plaisir de drainer les foules pour imposer sa popularité et (…) fausser le jeu et l’enjeu des élections législatives", commente Kritik’.





Le chef de l’Etat va prendre part à la campagne de la coalition Benno Bokk Yaakaar, "avec des inaugurations et tournées économiques", affirme le même journal.





"Macky Sall entre en campagne", lit-on sur la une du journal Le Quotidien, qui annonce une "série d’inaugurations à Saint-Louis (nord)".





Le président de la République va procéder, ce jeudi, à l’inauguration de l’aéroport de Saint-Louis et de la digue de protection contre l’érosion marine à la Langue de Barbarie, affirme Le Quotidien.





Il ajoute que 31.490 ménages vivant dans cette région "se sont partagé la rondelette somme de 2 milliards 515 millions 200 mille francs CFA, dégagée par le président de la République pour les soutenir". A raison de 80.000 francs CFA par ménage.

"Infrastructures : Saint-Louis gâtée", titre Le Soleil, précisant que le chef de l’Etat va y inaugurer un "aéroport (…) totalement remis à neuf", L’As parlant d’un "aéroport (…) dont les travaux sont presque achevés".





"En quittant la belle ville de Ndar (Saint-Louis), il (Macky Sall) tiendra meeting à travers la pose d’une première pierre d’un hôpital. Il y a quelques années, ce sont les mêmes qui s’indignaient que son prédécesseur (Abdoulaye Wade) descende sur le terrain pour les législatives", fustige Le Témoin Quotidien.

L’audition d’une militante de Pastef, le parti du député Ousmane Sonko, maire de Ziguinchor (sud), préoccupe aussi les quotidiens.

Selon L’Observateur, Amy Dia, arrêtée mardi à Guédiawaye, a reconnu avoir reçu un transfert d’argent destiné à des membres de la "Force spéciale", qui est soupçonnée par les autorités judiciaires sénégalaises de préparer des troubles dans le pays.

"Amy Dia a signifié aux policiers (…) qu’elle ignorait ce à quoi l’argent envoyé a servi", rapporte le même journal.





"La coordonnatrice adjointe de Pastef à Sam Notaire est toujours sous le régime de la garde à vue", apprend-on du journal Le Soleil.