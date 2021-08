Les Quotidiens rendent hommage à Alioune Badara Cisse

Revue de Presse

Le quotidiens reçus lundi à l’Agence de presse sénégalaise (APS) rendent hommage à l’ancien Médiateur de la République, Alioune Badara Cissé, décédé samedi à Dakar du Covid-19.

Alioune Badara Cissé a été inhumé dimanche en fin d’après-midi au cimetière de Bakhiya, à Touba. La dépouille de l’ancien ministre des Affaires étrangères a été acheminée dans la capitale du mouridisme après une cérémonie de levée du corps empreinte de sobriété à l’hôpital Principal, où il est décédé samedi des suites d’une maladie.

Plusieurs personnalités de la mouvance présidentielle ont pris part à l’enterrement de ce compagnon de la première heure du président Macky Sall et membre fondateur de l’Alliance pour la République (APR, au pouvoir).

Le président Sall a rendu hommage à un "homme de conviction et un brave compagnon’’.

’’Fin de mission d’un régulateur’’, titre Le Soleil qui note que ’’les qualificatifs n’ont pas manqué à la classe politique de tout bord et à la société civile (…) qui ont rendu un vibrant hommage à l’ancien médiateur de la République, Maître Alioune Badara Cissé, en insistant sur les qualités et principes du défunt, tout en priant pour son repos éternel au paradis’’.

Enquête parle d’une ’’icône perdue’’ et souligne que ABC ’’était de ceux qui font l’unanimité comme rarement au Sénégal, surtout dans la sphère politique’’.

’’A l’image des Khalifes généraux des grandes familles religieuses, rares sont ceux qui s’aventuraient à lancer la moindre critique publique à l’encontre d’Alioune Badara Cissé (dit parfois ABC)’’, relève Enquête.

Selon Sud Quotidien, Maître Alioune Badara Cissé était ’’un homme politique digne et désintéressé qui n’a jamais marchandé ses principes et sa liberté de parole’’.

La publication rappelle que ’’son franc-parler’’ a d’ailleurs été ’’à l’origine de ses nombreuses brouilles avec ses camarades de l’APR dont le chef de l’Etat, Macky sall, avec qui il entretenait pourtant de très bonnes relations’’.

Source A pleure la ’’perte de l’ABC des valeurs’’ et indique que c’est ’’un homme d’une grande dimension intellectuelle, courtois et véridique que le Sénégal a perdu’’.

’’Alioune Badara Cissé, pour ne pas le nommer, en dépit de son engagement aux côtés du président Macky Sall, n’hésitait jamais à donner son point de vue sur la situation du pays. Lors des émeutes de mars 2021, il avait lancé publiquement un appel à écouter la jeunesse. Il s’est également distingué, lors du procès de Karim Wade, lequel disait-il, est purement politique’’, rappelle Source A.

Selon Le quotidien, l’ancien médiateur de la République, a été de son vivant, ’’un être capital résumé en trois lettres capitales : ABC’’. ’’L’homme politique respectable et respecté (…), promettait de reprendre sa vie d’avocat et de poursuivre sa carrière politique mise en berne par la fonction de médiateur de la République’’, écrit la publication.

Walfadjri salue ‘’Un homme épris de liberté’’. ‘’La liberté d’expression est un principe inviolable chez Alioune Badara Cissé. En avocat convaincu, l’homme ne peut pas être confiné’’, souligne Walf.





Le journal ajoute : ’’Le dimanche 7 mars 2021, alors que le pays était au bord de la rupture avec l’affaire Ousmane Sonko accusé par une dame de viol dans un salon de massage, le médiateur de la République a interpelé le président de la République au cours d’une déclaration, lui demandant de s’adresser au peuple’’.

Selon Vox Populi, ’’le défunt médiateur de la République faisait l’unanimité au sein de l’opposition jusque chez les plus irréductibles pourfendeurs du régime dont il était membre’’. Il cite Ousmane Sonko, ’’le plus radical d’entre eux’’, qui a salué ’’un homme cultivé, racé, affable, généreux et d’un raffinement singulier’’.

’’ABC : Mission Accomplie’’’, dit Libération parlant de ’’l’homme de conviction, connu pour sa liberté de ton qui s’est éteint samedi à l’âge de 63 ans qui repose désormais, depuis hier, à Touba’’.