3e vague Covid-19 : Les infections passent de 1 830 à 17 982 cas positifs en 1 mois

Entre juin et juillet 2021, le Sénégal a enregistré un nombre record de contaminations au Covid-19, rapporte Le Soleil.





Les contaminations sont passées de 1 830 à 17 982, soit une hausse de 16 150 cas, selon les chiffres du Centre des opérations d’urgence sanitaire (COUS). Les régions ont enregistré, au moins, 1000 infections entre ces deux mois.





La semaine ayant précédé la Tabaski a enregistré 6 162 cas. Après la Tabaski, les contaminations ont progressé de 5 639 cas positifs, soit une hausse de 8%.